Fagnano Olona (Varese), operaio 41enne cade da scala e muore

Un operaio di 41 anni è morto a causa delle ferite che si è procurato dopo essere caduto da una scala mentre lavorava alla manutenzione di palo del telefono.

L'incidente è accaduto lunedì, a Fagnano Olona (Varese) ma il decesso è avvenuto mercoledì all'ospedale di Circolo di Varese. L'operaio era impegnato in una operazione di manutenzione quando il palo telefonico si è spezzato, facendolo precipitare per circa 4 metri. Trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso all'ospedale dove però il suo quadro clinico non è mai migliorato.