Fabrizio Corona denuncia sui social: "Aggredito al Bosco di Rogoredo" a Milano

"Stasera - ha spiegato Corona nel suo post sul social - mi sono recato al Bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare. Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, Io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l'Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una polizia disinteressata".



Secondo il racconto dell'ex re dei paparazzi, che ha fatto "tutto questo solo per raccontare in maniera oggettiva, come ho sempre fatto, la realtà", qualcuno però non deve aver gradito l'intrusione. Corona conclude il post ringraziando "Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria".