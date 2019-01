Expo, sindaco di Milano Sala prosciolto da accusa di abuso d'ufficio

La Corte d'Appello di Milano ha confermato il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, dall'accusa di abuso d'ufficio. Il reato era stato contestato in un filone dell'indagine sull'appalto per la Piastra dei servizi dell'esposizione universale. Il primo cittadino milanese si è detto "molto soddisfatto", e ha spiegato di sperare che "finisca così" anche l'ultimo procedimento nei suoi confronti per Expo.