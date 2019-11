Estremisti destra, tra gli indagati una 26enne che vinse il titolo di "miss Hitler"

Nel mondo degli estremisti, nel mirino della Digos in tutta Italia, che stavano tentando di organizzare un gruppo neonazista, c'è anche una 26enne che avrebbe vinto il titolo di "miss Hitler". Il particolare è emerso nel corso delle perquisizioni effettuate nel Milanese a carico di tre estremisti di destra (fra cui la giovane), indagati dall'Antimafia per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione per delinquere.