Esplosione in una palazzina a Palestro (Pavia), tre feriti

Una violenta esplosione si è verificata in una palazzina di due piani nel comune di Palestro (Pavia), in Lomellina ai confini con la provincia di Vercelli.

Tre le persone rimaste ferite, di cui una, in gravi condizioni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. Sono rimasti coinvolti anche due cani di piccola taglia, che si trovavano nell'appartamento che ha riportato i danni maggiori. Le cause dell'esplosione sono in via di accertamento ma sembra probabile siano dovute a una bombola di Gpl.