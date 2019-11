Emilio Fede dimesso dal San Raffaele dopo alcuni controlli per una caduta

Emilio Fede è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4 si era recato due volte in ospedale per fare alcuni accertamenti dopo una caduta. La prima volta era stato subito rilasciato, la seconda era tornato per via di un dolore a una gamba. Dopo essere passato dal Pronto soccorso e aver fatto alcuni esami è stato dimesso.