Emergenza buche a Milano, strade sempre più dissestate dopo le continue piogge e la manutenzione poco efficace

Con un esborso da parte dell'amministrazione di 2,7milioni di euro per le pratiche riconosciute idonee. Di contro Palazzo Marino ha avviato un piano di messa in sicurezza stradale con la tecnica dell'"asfalto a fredo", che si è rivelata poco efficace, infatti offre una resistenza limitata alle intemperie e con l'arrivo dei mesi più freddi la situazione non farà altro che peggiorare.

Il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale spiega che "tra le ragioni di questo dissesto, ci sono certamente i minori investimenti economici sul capitolo della manutenzione delle strade rispetto al passato: si è passati dai 40 milioni di euro dell’epoca di Albertini ai 25-27 attuali.I controlli svolti dal Comune sulle imprese sono poi in calo e sono attivi solo 18 addetti per monitorare i 4.400 km di strade cittadine, in pratica due impiegati per Municipio. C’è infine una sostanziale differenza tra le richieste del Comune (4.300 gli interventi annunciati settimana scorsa da Granelli) e i lavori eseguiti". Per questo Forza Italia ha lanciato una serie di proposte a fronte dell'"emergenza buche" chiedendo di non rimanere inascoltata.