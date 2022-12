Eitan, nonno Peleg: "Continueremo sforzi per adozione"

"Continueremo a concentrarci sugli sforzi per adottare Eitan e portarlo in Israele che è casa sua".

Lo ha detto Shmuel Peleg - nonno materno del bimbo, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone - in una nota diffusa in Israele dal portavoce della famiglia Gadi Solomon. "Dopo molti mesi dal disastro che ci ha colpito abbiamo deciso di mettere fine all'estenuante processo legale con un accordo fatto per scelta", ha aggiunto confermando il patteggiamento nel suo processo.