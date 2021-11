Droga una coppia e violenta la donna a Milano, la barista: "L'agente immobiliare ha preso i cocktail dal bancone di forza"

"Lo vedevo agitato, sudato, ansimava... aveva la camicia sbottonata, non mi ha fatto una bella impressione". A "Pomeriggio Cinque" la barista che ha servito i cocktail all'agente immobiliare di Milano che ha narcotizzato una coppia dopo averla portata con una scusa in un bar per offrire loro un drink e violentato la donna.

In quei drink l'agente immobiliare avrebbe versato delle benzodiazepine che avrebbero stordito la coppia. "Si è sistemato davanti al bancone - spiega la barista del locale in cui è avvenuto l'incontro - per tutto il tempo necessario alla preparazione dei cocktail, mi ha anche infastidito il suo atteggiamento. Poi ha preso da solo i drink prima che fossero finiti e li ha portati via. Era sudato e molto agitato, ansimava. Al tavolo? Parlavano tranquillamente del nido e della bambina".