Droga e violenta 21enne a Milano, nei guai il manager arrestato per altri 4 casi

ansa

Ancora guai per Antonio di Fazio, il manager arrestato a maggio e già a processo con rito abbreviato per aver attirato una studentessa di 21 anni nel suo appartamento con il pretesto di uno stage formativo nella sua azienda, la Global Farma, per poi drogarla, violentarla e fotografarla. La Procura ha notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare per altri 4 casi di violenza sessuale. In questo nuovo filone è accusato anche di tentato omicidio.