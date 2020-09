Drink gratis a chi mostra il seno, il titolare: "Era solo per far ridere"

Emanuele Castoro non pensava che quella che lui riteneva una goliardata potesse scatenare una bufera simile. Lui è il titolare del locale di Milano finito al centro delle polemiche per aver esposto un cartello nel quale si offrivano drink gratis alle donne che avrebbero mostrato il seno. "Era una cosa per far ridere, non è mai successo, mi ha stupito parecchio il tam tam incredibile venuto fuori sui social", spiega l'imprenditore, ospite di "Mattino Cinque".



"Chi ci conosce sa benissimo che quel cartello è sempre stato lì solo per far sorridere, non sono contento di quello che è successo, sono stato additato in qualsiasi modo, ho chiesto scusa e fatto di tutto per tirarmi fuori da questa vicenda", assicura Castoro.