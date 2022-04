Donna uccisa nell'Adda, il compagno arrestato: "Mi voleva lasciare" | Il legale: "Aveva interrotto la cura psichiatrica"

La ricostruzione

- Di fatto l'uomo ha confermato quanto già ricostruito dai carabinieri. Il pomeriggio del 19 aprile Fumagalli era passato a prendere in auto la compagna al lavoro. Con loro inizialmente c'era anche un collega che è stato accompagnato a casa. A quel punto Fumagalli ha chiesto alla donna se davvero lo volesse lasciare: alla conferma di lei, ha accelerato e si è diretto verso l'Adda, gettandosi nel fiume con l'auto e "accettando l'ipotesi di morire anche lui", come ha spiegato l'avvocato difensore.

Tentato suicidio in cella

- Giovedì sera in cella Fumagalli ha visto la corda di una tenda e ha manifestato l'intenzione di usarla per suicidarsi. Per questo motivo è stato ricoverato in ospedale, dove si è poi svolto l'interrogatorio.