Donna scomparsa a Crema, pm: "Il fermato può colpire ancora"

La procura di Cremona ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Pasini. L'uomo è stato fermato per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di cui non si hanno più notizie da Ferragosto. Secondo il pm, il presunto killer potrebbe commettere altri reati della stessa natura, inquinare le prove e fuggire. L'udienza di convalida del fermo con l'interrogatorio è fissata per venerdì.