Donna brutalmente picchiata senza motivo, arrestato un fabbro nel Milanese

L'uomo ha visto che la porta sul retro del negozio di fiori era aperta e si è fiondato dentro, poi si è scagliato contro la proprietaria colpendola al volto fino a farla cadere.



Calci con le scarpe antinfortunistiche - E poi calci al corpo con indosso le scarpe antinfortunistiche, fino a romperle due costole. Seduto sopra di lei a cavalcioni, una mano sulla sua bocca per impedirle di urlare, l'ha infine tramortita con pugni al volto.



"Io non abito neanche qui, non abito qui", avrebbe ripetuto la negoziante sconvolta e tra le lacrime ai soccorritori e ai carabinieri, chiamati da un residente che, sentendo del trambusto, è entrato ad aggressione ancora in corso. "Il prossimo sei tu", avrebbe quindi detto il 57enne al vicino scappando prima che i militari lo fermassero.