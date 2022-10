Desio (Monza Brianza), usura ed estorsione: interessi al 200%, cinque arresti

Con l'accusa di usura ed estorsione, cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Desio (Monza Brianza).

Con minacce ma anche violenza fisica e pestaggi tenevano in pugno le proprie vittime, almeno dieci, costrette a pagare cifre esorbitanti per sanare i debiti e le indagini, che presero il via nel 2019, hanno messo in luce un consorzio di soldi a "strozzo " con interessi anche del 200%.