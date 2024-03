Dengue, caso sospetto a Busto Arsizio (Varese): tre giorni di disinfestazione | Il Comune: "Tenete le finestre chiuse"

Il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte dell'Ats Insubria per un residente in via Ippolito Nievo e ha immediatamente avviato una disinfestazione contro le zanzare nella zona attorno alla strada. I trattamenti sono stati eseguiti a partire da venerdì sera, tra le 22 e mezzanotte/l'una, e continueranno fino a domenica 24 marzo inclusa. L'amministrazione ha invitato i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all'aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre, raccomanda di non raccogliere e mangiare frutta e verdura dell'orto o del giardino per i 30 giorni successivi all'intervento.

Dopo la segnalazione dell'Ats Insubria, il Comune di Busto Arsizio si è attivato per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue.

I trattamenti In particolare, saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida secondo le modalità prescritte da Ats.

Con ordinanza sindacale n. 4 del 22.03.2024, è stata definita un'area precauzionale di intervento (nel raggio di 200 metri da via Nievo) che comprende i seguenti tratti viari: Via Nievo, Via Adria, Via Catullo, Viale Borri, Via Codroipo, Via Pordenone, Via Bonghi, Via Cividale, Piazzale Crespi, Via Ponzella, Via Del Bosco, Via Vicenza, Via Montebelluna, Via Bobbio, Via Gussoni, Via Jesolo, Viale Boccaccio.

Cosa altro prescrive l'ordinanza? L'ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell'area sopraindicata di: usare repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto, usare delle zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali, tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Ecco l'ordinanza del Comune di Busto Arsizio: