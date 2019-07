Delitto Macchi, oggi la sentenza di secondo grado | Stefano Binda in aula: "Sono innocente"

E' il giorno della seconda udienza davanti alla Corte d'assise di appello di Milano sul caso di Lidia Macchi , uccisa a Cittiglio (Varese) nel 1987. " Non ho ucciso io Lidia Macchi , sono innocente, estraneo a tutta la vicenda", ha affermato Stefano Binda , imputato per il delitto, davanti ai giudici. Questi ultimi potrebbero confermare l'impalcatura del processo che lo scorso anno ha condannato l'uomo all'ergastolo .

"In quel periodo ero a Pragelato (Torino) e non ho mai spedito la lettera" contenente la poesia "In morte di un'amica", spedita il giorno del funerale e considerata dall'accusa la prova regina contro Binda. La parola poi è passata al sostituto procuratore Gemma Gualdi, che ha iniziato la requisitoria. Se la tempistica dei giudici d'appello fosse rispettata, si potrebbe giungere alla sentenza anche a fine giornata.



Qualche giorno fa la prima sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dai legali di Stefano Binda contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che ha confermato le esigenze cautelari per il 51enne.