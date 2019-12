Cremona, picchiato dai buttafuori: un 37enne in coma

E' finito in ospedale dopo essere stato pestato dai buttafuori di un locale, a Cremona, ed è in coma farmacologico. L'uomo, un 37enne originario di Milano, era in città da un paio d'anni per motivi di lavoro e si trovava nel locale, dove è stato picchiato dai "gorilla", per una cena aziendale. Adesso è ricoverato nell'ospedale Maggiore della città lombarda.