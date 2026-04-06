Cremona, nutria alla griglia nel menù di Pasquetta

A spiegare come si prepara questo particolare piatto è la cuoca della Confraternita della Nutria, intervistata da "Mattino Cinque". "La preparazione è molto semplice", racconta la donna. "La sera prima si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche. Il giorno successivo, una volta tolta dalla marinatura e asciugata, si procede con una cottura simile a quella del coniglio, realizzando un arrosto tradizionale". L’unica variazione riguarda la sfumatura: "Si usa la birra al posto del vino bianco", precisa, sottolineando come questo conferisca un aroma particolare.