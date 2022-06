Stop a uno psicofarmaco nel carcere di Cremona, detenuti in rivolta: 80 evacuati

I roghi e le evacuazioni

- I detenuti hanno appiccato i roghi nelle celle a un orario che era stato preventivamente concordato e ottanta di loro sono stati trasferiti nei passeggi e in altri reparti. La direttrice della casa circondariale, Rossella Padula, a Roma per un impegno istituzionale quando sono scoppiati gli incendi, è rimasta per tutto il tempo in contatto telefonico con il comandante del reparto.

"Posso dire che tutto è stato gestito con fatica ma nel migliore dei modi e con grande professionalità - ha spiegato -. Certamente è stato tutto molto complicato. Ora si stanno accertando le responsabilità". E' cominciata anche la conta dei danni.