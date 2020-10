Covid, verso la stretta in Lombardia: didattica a distanza e nuove regole sui trasporti

Coronavirus, controlli sulla movida milanese | Lamorgese: "I titolari dei bar stiano più attenti alle distanze" Ansa 1 di 26 IPA 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 IPA 11 di 26 Ansa 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci Weekend di controlli sulla movida milanese. Pattuglie di polizia locale e carabinieri hanno verificato il rispetto delle norme contro l'emergenza coronavirus nelle zone più frequentate, in particolare tra i Navigli e la darsena. Sulla situazione in città è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Sabato ho fatto un giro a Milano, guardavo i bar all'aperto, i tavolini erano molto ravvicinati, serve un senso di responsabilità anche da parte degli esercenti, dei bar e dei servizi commerciali", ha detto. "E' una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme".

In Lombardia sono in arrivo nuove misure restrittive per il contenimento del coronavirus. "Abbiamo chiesto al Cts un intervento sui trasporti e lo stop alle attività sportive di contatto anche per dilettanti", ha detto il governatore Fontana. Sulla riduzione della movida non dovrebbe essere prevista la chiusura dei locali alle 21. Sulla scuola Fontana ha chiarito: "Tutti vogliono una didattica a distanza, non assoluta ma parziale, per le superiori".