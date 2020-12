Covid, provveditore di Milano: "A scuola in presenza dal 7 gennaio"

web

Il dirigente dell'Ufficio scolastico di Milano ed ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha annunciato con un post su Facebook il ritorno alle lezioni in presenza degli studenti delle superiori. "A gennaio - scrive - torneranno a scuola per seguire in presenza le lezioni. E lo faranno nelle migliori condizioni possibili, grazie a un piano approvato e reso pubblico dalla Prefettura di Milano".