Covid, Milano in arancione: nessuna criticità sui mezzi pubblici

Nella giornata che vede Milano e la Lombardia tornare in "arancione", dopo quattro settimane in" rosso", per effetto dei nuovi decreti per la pandemia, e del conseguente rientro di gran parte degli studenti sui mezzi pubblici, non si registrano particolari criticità. Secondo la polizia locale, infatti, e le altre forze dell'ordine e del soccorso, non è stato necessario alcun intervento.