Covid, Matteo Salvini si è vaccinato a Milano

Matteo Salvini si è vaccinato a Milano contro il Covid. Subito dopo la somministrazione era comparsa sui social una foto del momento dell'inoculazione, in cui si vede il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista aveva una prenotazione precedente, fissata per il 28 giugno, ma aveva dovuto rinviare l'appuntamento per un altro impegno.