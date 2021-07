Ansa

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini a Mario Draghi che, commentando le parole del leader della Lega, ha detto che "l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire". L'obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani", ha detto l'ex vicepremier. "Comunità scientifiche e governi, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no".