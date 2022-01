Covid, Lombardia: per tornare a scuola non serve nessun test preventivo

Covid, in coda per ore in attesa del tampone: la scena che si ripete ogni giorno a Milano IPA 1 di 35 IPA 2 di 35 IPA 3 di 35 IPA 4 di 35 IPA 5 di 35 IPA 6 di 35 IPA 7 di 35 IPA 8 di 35 IPA 9 di 35 IPA 10 di 35 IPA 11 di 35 IPA 12 di 35 IPA 13 di 35 IPA 14 di 35 IPA 15 di 35 IPA 16 di 35 IPA 17 di 35 IPA 18 di 35 IPA 19 di 35 IPA 20 di 35 IPA 21 di 35 22 di 35 IPA 23 di 35 24 di 35 IPA 25 di 35 26 di 35 IPA 27 di 35 28 di 35 IPA 29 di 35 30 di 35 IPA 31 di 35 IPA 32 di 35 IPA 33 di 35 IPA 34 di 35 IPA 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci Come ogni giorno, da un paio di settimane a questa parte, i centri tampone dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano - come quelli di tutto il capoluogo lombardo - sono presi d'assalto da migliaia di persone alla ricerca di un test molecolare. Lunghissime le code fin dal primo mattino, sia fuori dalle strutture appositamente allestite negli ospedali di San Carlo e

San Paolo sia nel drive trough di Trenno, provocate soprattutto dai tanti - solitamente quelli più insofferenti fanno sapere dalla Asst - che sperano di effettuare un tampone pur senza avere una regolare prenotazione. Leggi Tutto Leggi Meno

Non serve nessun "test preventivo" per tornare a scuola in Lombardia. Un tampone per il rientro in classe "non è richiesto né dalle indicazioni regionali né da quelle di livello nazionale". Lo chiarisce la Regione in seguito al massiccio arrivo nei centri tamponi di genitori con figli che sostengono di aver bisogno del documento che attesti la negatività per il ritorno in classe. E' quindi stata diffusa una nota dalla direzione generale Welfare lombarda.