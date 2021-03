Covid, la Campania e la Romagna in zona rossa da lunedì 8: Lombardia resta arancione rinforzato | Rezza sui vaccini: "AstraZeneca agli over 65"

Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) - secondo il monitoraggio Iss-ministero della Salute - hanno un livello di rischio alto. L'epidemia infatti accelera, con un'incidenza nazionale che sfiora i 200 casi ogni 100mila abitanti.

Rezza: preoccupa lo spike della variante brasiliana, va fermata "Se la variante inglese in Italia è la predominante ed è più trasmissibile, la variante brasiliana è molto meno studiata, era presente due settimane fa nel 4% dei ceppi isolati, ha elevata trasmissibilità ma ci preoccupa la conformazione particolare dello spike. Bisogna contenerla, siccome è molto meno diffusa bisogna mettere in atto uno sforzo ancora maggiore per contenerla", spiega il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica. "Bisogna prendere in considerazione la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche sui soggetti oltre i 65 anni d'età", sottolinea Rezza.

Figliuolo: "Sette milioni di dosi in Italia entro fine marzo" Nelle prossime due-tre settimane, entro la fine di marzo, dovrebbero arrivare in Italia oltre 7 milioni di dosi di vaccini. Lo ha annunciato il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo nella riunione con le Regioni. Il generale ha sottolineato come sia necessaria una velocizzazione nella distribuzione delle dosi, così come sarà cruciale individuare i luoghi dove somministrarle.