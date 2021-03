Covid, Lombardia da oggi in arancione rafforzato | Fontana: chiudere è la scelta giusta, dobbiamo anticipare il virus

Da oggi e per tutto il weekend, in aggiunta alle restrizioni al traffico pedonale emesse già nelle scorse settimane, nel Comune di Venezia sarà in vigore l'oridinanza 'anti alcol'. "Accertato che - si legge nel documento -, nonostante le limitazioni imposte dall'ordinanza del presidente della Regione Veneto, diversi soggetti sono stati comunque in grado di reperire sostanze alcoliche da consumare sulla pubblica via, soprattutto in orario tardo-pomeridiano e serale, con grave compromissione della sicurezza urbana, aggirando così le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Dpcm oggi vigente, l'ordinanza ha stabilito di vietare, nel territorio della Municipalità di Venezia, la vendita per asporto di bevande alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio, esercizio commerciale, esercizio artigianale, dalle ore 15 alle ore 8 del giorno successivo nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo 2021".