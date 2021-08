Chiude i battenti il 1° agosto, con 300mila dosi inoculate da aprile, l'hub vaccinale di Novegro, a Segrate, (Milano). "300mila volte Grazie! Un infinito grazie a tutte le persone coinvolte in questa guerra. Grazie ancora per tutto il lavoro svolto e per tutta la passione, abnegazione, amore verso il prossimo per contrastare l’avanzare di uno dei mali peggiori della nostra storia: Covid19", si legge nel post su Facebook nella pagina del Comune di Segrate, che annuncia la fine della missione del polo fieristico convertito per l'emergenza in centro vaccini. Con la soddisfazione di aver superato l'obiettivo delle 200mila inoculazioni che era stato prefissato in partenza. Così Novegro può tornare alla sua vocazione originaria: un polo fieristico alle porte di Milano. E partono subito i preparativi, perché nel primo weekend di settembre è prevista la "Borsa del giocattolo". Chi non è riuscito a modificare l'appuntamento del richiamo, attraverso il sito della Regione Lombardia, può ora modificare la sede.



Nella stessa giornata chiude anche l'ospedale in fiera di Bergamo. "Restituiremo come richiesto l'edificio perché possa tornare alla sua funzione originale - annuncia ASST Papa Giovanni XXIII. - E' stata un'emozionate avventura. Abbiamo vissuto 16 mesi di lotta al Covid-19, su tutti i fronti. Come #erapia intensiva, come ambulatorio e da ultimo come hub vaccinale con più di 206.000 dosi somministrate".