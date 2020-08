Covid, Gallera: "Turisti prenotino tampone prima del rientro dall'estero"

"La via privilegiata è quella di prenotare il tampone andando sui siti delle Ats. Si può fare anche dall'estero, prima di rientrare, per evitare code". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai controlli anti-Covid per i turisti che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.