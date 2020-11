Covid, Gallera: situazione critica in Lombardia, unica arma distanziamento

Ansa

"I lombardi stanno comprendendo che la situazione nella nostra Regione, così come in molte altre Regioni, è critica. L'unica arma per ridurre la diffusione del contagio è il distanziamento". Lo ha affermato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. "Siamo in una situazione critica di pressione degli ospedali e, quindi, ad oggi abbiamo bisogno di fare un sacrificio che speriamo sia il più contenuto possibile", ha aggiunto.