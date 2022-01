Covid, Fontana: "La Lombardia resta in zona gialla"

Ansa

La Lombardia rimane in zona gialla "sulla base dei numeri esaminati dal Cts". Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana, aggiungendo che la decisione è dovuta al fatto che uno dei parametri, e cioè quello dei posti occupati in terapia intensiva, "è ancora al di sotto del limite". Fontana ha poi ribadito la necessità di distinguere tra ricoverati in ospedale per il Covid e ricoverati per altre ragioni e solo dopo risultati positivi.