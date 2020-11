Covid, Fontana: "La Lombardia oggi ha numeri da zona arancione"

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana rivendica i buoni risultati della Lombardia nell'arginare la diffusione del Covid. "Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione - ha detto collegato con "Mattino Cinque" -. In base al Dpcm si devono confermare i dati per due settimane, quindi noi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa".

"L'evoluzione dell'epidemia parte dal fatto che non è che improvvisamente si annulli tutto. Noi abbiamo avuto una salita costante e anche molto violenta dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Adesso siamo in una fase in cui c'e' un aumento, ma molto piu' ridotto", ha aggiunto Fontana.

"Diciamo che siamo arrivati in cima al plateau, a questa sorta di montagna, adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto iniziera' la discesa", ha concluso.