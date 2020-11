Covid, un italiano su sei non vuole vaccinarsi e soltanto uno su tre lo farà sicuramente e al più presto

Eugenio Gaudio dice di aver "parlato lunedì mattina con Conte" in merito all'incarico di commissario per la Sanità calabrese e di aver "chiesto tempo per rifletterci". Lo scrive il "Corriere della Sera", a cui il rettore uscente dell'Università La Sapienza ha detto: "Sono stato tutta la giornata in ateneo e la sera quando sono tornato a casa ne abbiamo parlato. E abbiamo deciso di no", Gaudio parla quindi di "fughe di notizie" ribadendo di aver "chiesto il tempo di valutare" e spiegando che "ogni famiglia ha le sue dinamiche" riferendosi alla contrarietà della moglie di trasferirsi a Catanzaro.