Coronavirus, in Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 34.283 casi di coronavirus , a fronte di 234.834 tamponi processati (martedì i nuovi positivi erano stati 32.191 su 208.500 test). Le vittime sono state 753 mentre i guariti 24.169. Aumentano di 58 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri l'incremento era stato di 120). Il tasso di positività scende al 14,6%.

Volontari al lavoro nella chiesa di San Severo fuori le mura, quartiere Sanita di Napoli, per l'iniziativa del tampone solidale, dove chi può lascia un "sospeso" pagato per chi non può permettersi il costo dell'esame per verificare se si è positivi oppure no al coronavirus.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, tutti i dati: la mappa dei contagi

La pressione sugli ospedali Sono in tutto 3.670 le persone ricoverate nelle terapie intensive (+58 rispetto a ieri), mentre nelle ultime 24 ore c'è stato un balzo di 430 unità negli altri reparti Covid, per un totale di 33.504 ricoveri. Continua a salire il numero giornaliero di decessi (753 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 731 di ieri), per un totale di 47.214 dall'inizio della pandemia. Attualmente sono positive in Italia 743.168 persone, 9.358 più di ieri.

La situazione nelle Regioni Con 7.633 nuovi casi, la Lombardia si conferma come la Regione con più casi registrati nelle ultime 24 ore. Dietro, con 3.657 la Campania, poi il Piemonte con 3.281. In Veneto i nuovi casi sono 2.972, nel Lazio 2.866, in Toscana 2.508 e in Emilia Romagna 2.371. In Sicilia i nuovi positivi sono 1837 e in Puglia 1. 368. Nelle altre Regioni si registrano meno di mille casi.