Covid, folla a Milano sulla Darsena: scattano i blocchi degli ingressi

Ansa

Molti giovani sono accorsi sui Navigli, a Milano, all'ora dell'aperitivo, per consumare insieme cibo e bevande da asporto. Sono quindi scattati i blocchi ai punti di accesso sulla Darsena per evitare assembramenti dopo il caos dello scorso weekend, con gli assembramenti e i balli per strada negli ultimi giorni di zona gialla. Molte persone non rispettavano infatti il distanziamento, nonostante la massiccia presenza delle forze dell'ordine.