Covid, focolaio dopo festa di pensionamento: positivi 12 agenti della polizia locale di Milano

Dodici agenti della polizia locale di Milano sono positivi al Covid dopo aver partecipato a una festa di pensionamento di un collega. Come riporta Il Giorno, i vigili, tutti vaccinati, non sono in condizioni gravi, ma si trovano in isolamento, mentre i loro uffici e i mezzi di servizio sono stati sanificati. Il sindacato Sulpl ha scritto al comandante Marco Ciacci, esprimendo preoccupazione e chiedendo un controllo "costante e continuo".