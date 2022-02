Covid, dimesso l'ultimo paziente: chiude ospedale Fiera Milano

"La terapia intensiva aperta presso i padiglioni di Fiera Milano City chiuderà a partire da martedì 1 marzo".

Lo comunica il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti dopo che nella serata di venerdì è stato dimesso l'ultimo paziente ricoverato. Dopo le dimissioni degli ultimi pazienti, la struttura non ne accoglierà di nuovi e tutte le apparecchiature utilizzate per allestire i letti di terapia intensiva verranno trasferite in altri ospedali.