Covid, da lunedì via alla terza dose del vaccino per 710mila lombardi

IPA

Partiranno domenica 3 ottobre le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid, rivolta ai circa 710mila cittadini lombardi over 80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo primario. Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose. Le somministrazioni prenderanno il via lunedì 4 ottobre nei 55 Centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio lombardo.