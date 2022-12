Allarme Covid, dalla Chinatown di Milano: "Temiamo una nuova discriminazione"

Cresce l'allarme anche in Italia per la situazione del Covid in Cina. Nelle ultime ore sono stati effettuati i primi test anti-Covid sui passeggeri dei voli arrivati in Italia, ma c'è preoccupazione visto il gran numero di contagi. In questi giorni, anche nella Chinatown di Milano c'è il timore di poter rivivere le fasi iniziali della pandemia, non tanto per una possibile nuova ondata ma per la paura di episodi di discriminazione nei confronti dei residenti cinesi di via Paolo Sarpi.

Lo ha spiegato, in collegamento con "Mattino Cinque", Francesco Wu, imprenditore del quartiere: "Temiamo nuove discriminazioni - ha detto -, come era già avvenuto nel 2020. Non siamo spaventati perché siamo vaccinati con vaccino Pfizer, ma la nostra comunità teme episodi di discriminazione. Per questo vi dico: attenti a non ripetere lo stesso errore".