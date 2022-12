Covid, Cina: noi sempre trasparenti su numero decessi

Dopo le nuove restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Cina e le polemiche per la presunta poca chiarezza sulla diffusione del Covid nel Paese, Pechino fa sapere che i dati sul numero dei decessi nel Paese sono sempre stati trasparenti.

"La Cina ha sempre pubblicato i suoi dati sui decessi per Covid e sui casi gravi in un desiderio di apertura e trasparenza", ha detto infatti Jiao Yahui, alto funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale. Il Paese sta attraversando un'ondata di contagi senza precedenti dal brusco abbandono, all'inizio del mese, della politica "zero Covid".