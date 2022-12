Covid, Schillaci: positivi in arrivo dalla Cina andranno in quarantena

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che i passeggeri arrivati dalla Cina e risultati positivi al Covid "andranno in quarantena".

"Adesso lavoriamo con le Regioni per questo", ha spiegato al termine del Consiglio dei ministri ricordando di aver "mandato una lettera al commissario europeo alla Salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento e che sarebbe molto utile avere un raccordo a livello europeo e avere simili iniziative su tutto il territorio europeo".