Covid, archiviate accuse ad Attilio Fontana per gestione pandemia

Per la gestione del Covid sono state archiviate le accuse nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri indagati.

Per tutti sono cadute le accuse principali di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia. E' rimasta in piedi solo un'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio, per non aver applicato il piano antinfluenzale del 2006, a carico di Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D'Amario, come tecnici, e dell'ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera e dell'ex dg Luigi Cajazzo. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di Brescia