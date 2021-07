Covid, 77 anziani morti in una Rsa: la Procura di Lodi archivia

Ansa

E' stata notificata ai parenti di 77 anziani morti di Covid in una Rsa la richiesta della Procura di Lodi di archiviazione. L'inchiesta, per omicidio colposo ed epidemia colposa, era nata dall'esposto presentato a primavera 2020 per il decesso di 77 persone ricoverate nella Residenza sanitaria assistita Borromea di Mediglia.