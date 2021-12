Covid, 12.955 casi in Lombardia: picco da inizio pandemia | In Regione variante Omicron al 40%

Tamponi, lunghe code a Milano al drive through fuori dall'ospedale San Paolo IPA 1 di 39 IPA 2 di 39 IPA 3 di 39 IPA 4 di 39 IPA 5 di 39 IPA 6 di 39 IPA 7 di 39 IPA 8 di 39 IPA 9 di 39 IPA 10 di 39 IPA 11 di 39 IPA 12 di 39 IPA 13 di 39 IPA 14 di 39 IPA 15 di 39 IPA 16 di 39 IPA 17 di 39 IPA 18 di 39 IPA 19 di 39 IPA 20 di 39 IPA 21 di 39 IPA 22 di 39 IPA 23 di 39 IPA 24 di 39 IPA 25 di 39 IPA 26 di 39 IPA 27 di 39 IPA 28 di 39 IPA 29 di 39 IPA 30 di 39 IPA 31 di 39 IPA 32 di 39 IPA 33 di 39 IPA 34 di 39 IPA 35 di 39 IPA 36 di 39 IPA 37 di 39 IPA 38 di 39 IPA 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 12.955 i nuovi casi di Covid in Lombardia, picco assoluto in Regione dall'inizio della pandemia, a fronte di 205.847 tamponi per un tasso di positività al 6,2%, in crescita rispetto al 5,7% di mercoledì. Lo rende noto la direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che la Lombardia ha ancora dati da zona bianca. Diminuiscono di 2 unità le terapie intensive (162 in tutto), mentre sono 56 in più i ricoveri negli altri reparti (1.408).