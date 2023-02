Cospito, sindacato polizia dopo corteo Milano: serve reato terrorismo piazza

"Introdurre il reato di terrorismo di piazza".

Questa la richiesta del sindacato Fsp polizia di Stato, dopo gli incidenti che si sono verificati in seguito al corteo a Milano, per una manifestazione non preavvisata a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Il segretario generale della Fsp polizia di Stato Valter Mazzetti riporta quello che definisce "'l'ennesimo bollettino di guerra'". Nel corso della manifestazione "sei poliziotti del reparto mobile di Milano sono rimasti feriti, di cui uno seriamente alla gamba".