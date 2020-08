Coronavirus, sequestrate 363 cartelle di pazienti morti nelle Rsa di Como

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 363 cartelle di pazienti deceduti per coronavirus dopo gli accertamenti effettuati in 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como. Il fascicolo, aperto a carico di ignoti in seguito ai 26 esposti presentati in Procura dai parenti delle vittime e del personale sanitario, ipotizza i reati di omicidio ed epidemia colposi.