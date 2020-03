Coronavirus, respinti in stazione a Milano viaggiatori diretti al Sud

Alla stazione centrale di Milano alcuni passeggeri diretti a Salerno e Napoli sono stati respinti perché non hanno passato i controlli diventati più stringenti dopo le recenti direttive che limitano gli spostamenti. I viaggiatori, non molti alle partenze, sono stati sottoposti a rigorose e approfondite verifiche dell'autocertificazione e dei documenti e anche a quelli della temperatura corporea. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui