Coronavirus, Procura Milano: "In diminuzione le morti nelle Rsa"

Stanno diminuendo in modo significativo le morti legate al coronavirus nelle Rsa e finite al centro delle indagini della maxi inchiesta con più filoni, tra cui quello sul Pio Albergo Trivulzio. Sulla vicenda la Procura di Milano indaga per epidemia e omicidio colposi. Nelle ultime settimane il numero dei decessi giornalieri nelle varie case di riposo, oltre 20 in totale, si avvicina sempre di più allo zero.