Coronavirus, prefettura di Lodi dà via libera alla ripresa del lavoro

"La Prefettura di Lodi sta autorizzando la ripresa del lavoro parziale per alcune aziende che ne hanno fatto richiesta all'interno della zona rossa". Lo ha detto Vittorio Boselli, segretario Confartigianato Lodi, specificando che i lavoratori dovranno rispettare le norme precauzionali per evitare il contagio, come l'uso di mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza.